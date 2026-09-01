Стало известно, сколько времени россияне тратят на дорогу на работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстат озвучил статистику, согласно которой средняя дорога жителей России на работу и обратно занимает 1 час 14 минут в день. В годовом исчислении на поездки уходит около 19 суток. Эти данные прозвучали на сессии «В ритме прибоя: баланс работы и покоя» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Гендерные показатели разнятся незначительно: женщины тратят на ежедневный путь 1 час 16 минут, а мужчины — 1 час 27 минут. Самыми быстрыми оказались поездки в Чеченской Республике, где на дорогу уходит всего 40 минут. Наибольшие временные затраты зафиксированы в Санкт-Петербурге — почти два часа (1 час 58 минут).

Эксперты отмечают, что оптимизация транспортной инфраструктуры остается ключевым фактором для улучшения качества жизни граждан и сохранения баланса между карьерой и личным временем.

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