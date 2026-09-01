Путин: работа ООН не всегда удовлетворяет, но так было всегда

Президент России Владимир Путин. Фото: Russian President official apa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не все аспекты деятельности Организации Объединенных Наций вызывают удовлетворение у международного сообщества, однако так было на протяжении всего существования организации. Об этом заявил российский глава Владимир Путин на встрече формата «ШОС плюс».

По словам президента, критика в адрес ООН не является чем-то новым и всегда сопровождала работу международной структуры с момента ее создания. Глава государства отметил, что несовершенство отдельных механизмов организации не умаляет ее значимости как ключевой площадки для диалога между странами.

Он также добавил, что потенциал ООН все еще не раскрыт.

«Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности. Расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального Юга и Востока», - подчеркнул Путин.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что СБ ООН перестал выполнять миссию по обеспечению мира. Он считает, что разногласия между крупными державами повлияли на работу ООН.