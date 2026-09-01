Никитин указал, что Армения пока ни от чего формально не отказалась Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Армения пока формально не отказалась от действующих договоренностей с Россией в транспортной сфере. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, передают «Вести».

Никитин высказался сегодня, во вторник, 1 сентября. Все произошло на фоне продолжающегося обсуждения российской концессии на управление железными дорогами Армении. Тогда он прокомментировал ситуацию вокруг Южно-Кавказской железной дороги. В частности, подчеркнул, что никаких формальных решений об отказе от прежних договоренностей Ереван пока не принимал.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессию на управление железными дорогами республики третьей стороне, которая устроила бы обе страны. Он объяснил инициативу стремлением Еревана интегрироваться в новые международные транспортные маршруты. При этом Пашинян выразил надежду, что вопрос удастся решить с Москвой в дружественном формате.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предложение армянского премьера вызывающим удивление. В Москве также неоднократно отмечали, что Южно-Кавказская железная дорога продолжает работать в рамках концессионного соглашения. Оно было заключено в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью дальнейшего продления.