Российский боец одним дроном уничтожил скрывавшийся месяцами танк Abrams ВСУ

Российский военный узнал о расположении танка Abrams благодаря перехваченному разговору боевиков ВСУ. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец Московского военного округа с позывным «Кот» смог всего одним дроном уничтожить принадлежащий ВСУ танк Abrams, который несколько месяцев скрывался в лесной чаще. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Как он отметил, его подразделению поручили найти и ликвидировать американский танк Abrams ВСУ, который долгое время никто не мог засечь. Место, где была уничтожена техника, военнослужащий не раскрыл. Он пояснил это тем, что этот участок сейчас активно освобождают ВС России.

Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе. Поэтому, когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», - рассказал «Кот».

Боец добавил, что все получилось благодаря перехвату разговора врага. Ему удалось понять, по какой схеме действует танк и где конкретно он находится.

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