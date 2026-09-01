Повторила путь матери: Дочь Брижит Макрон влюбилась в мальчика, который годится ей в сыны

Первая леди Франции Брижит Макрон. Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

42-летняя дочь первой леди Франции Брижит Макрон Тифаин Озьер закрутила роман с 22-летним студентом Антуаном Лекомтом, пишет Daily Mail. Пара познакомилась летом в Ле-Туке, где Лекомт работал инструктором по кайтсерфингу и научил Озьер кататься на электрической доске для серфинга.

Как пишут авторы материала, история отношений дочери первой леди Франции напоминает роман ее матери с президентом: Брижит также была старше Эммануэля Макрона на 25 лет и состояла в браке, когда они начали встречаться. В отличие от родителей, падчерица Макрона и Лекомт уже представили отношения публике, опубликовав видео с совместной поездки в Амстердам.

Сообщается, что Брижит Макрон поддержала выбор дочери. По словам первой леди Франции, для нее важно счастье Тифаин.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила – она располагает доказательствами того, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной*.

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