Назван предел разумной порции грибов за один прием пищи

Универсальной научно установленной нормы грибов для всех взрослых нет. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грибы считаются полезным продуктом, однако слишком большая порция может вызвать тяжесть, тошноту и другие неприятные ощущения. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, сколько грибов разумно съедать за один раз. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Для здорового взрослого человека разумной разовой порцией готовых грибов можно считать примерно 100-150 граммов, особенно если продукт не является привычной частью рациона», – подчеркнула диетолог.

По словам специалиста, универсальной научно установленной нормы грибов для всех взрослых нет. Их клеточные стенки содержат хитин, который человеческий организм практически не расщепляет. Поэтому большая порция даже съедобных грибов может оказаться тяжелой для пищеварения. При этом жареные грибы с большим количеством масла, сливок или жирного соуса создают дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Людям с заболеваниями желудка и кишечника, печени или желчевыводящей системы количество грибов в рационе лучше обсудить с врачом. Эксперт также предупредила, что если есть сомнения в виде, свежести или происхождении грибов, от них лучше отказаться.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рекомендовала полностью исключить грибы из рациона детям до семи лет.