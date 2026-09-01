«В жизни это сильно поможет»: Володин дал совет школьникам

Володин рекомендовал школьникам выбирать сложные для изучения предметы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День знаний посоветовал школьникам отдавать предпочтение более сложным в изучении предметам.

В Саратове 1 сентября открылась крупнейшая и современная школа города, расположенная в быстроразвивающемся микрорайоне. Проект реализован при поддержке Володина. Председатель Госдумы пообщался с учениками, родителями и педагогами и поздравил их с началом учебного года.

«Выбирайте то, что сложнее. Вам в жизни это сильно поможет. Все вызовы, проблемы, если вы их преодолеваете, вас сделают сильнее», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Володин отметил, что от отношения школьников к учебе и их трудолюбия зависят их будущее и то, как сложится их жизнь.

Как писал сайт KP.RU, Володин поздравил школьников и студентов с началом учебного года, пожелав им успехов и настойчивости. Он отметил, что впереди «интересное время» для получения знаний и подчеркнул важность упорства, призвав учащихся «дерзать, верить в себя и не бояться трудностей».