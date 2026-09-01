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НовостиОбщество1 сентября 2026 9:49

«В жизни это сильно поможет»: Володин дал совет школьникам

Володин рекомендовал школьникам выбирать сложные для изучения предметы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин рекомендовал школьникам выбирать сложные для изучения предметы

Володин рекомендовал школьникам выбирать сложные для изучения предметы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День знаний посоветовал школьникам отдавать предпочтение более сложным в изучении предметам.

В Саратове 1 сентября открылась крупнейшая и современная школа города, расположенная в быстроразвивающемся микрорайоне. Проект реализован при поддержке Володина. Председатель Госдумы пообщался с учениками, родителями и педагогами и поздравил их с началом учебного года.

«Выбирайте то, что сложнее. Вам в жизни это сильно поможет. Все вызовы, проблемы, если вы их преодолеваете, вас сделают сильнее», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Володин отметил, что от отношения школьников к учебе и их трудолюбия зависят их будущее и то, как сложится их жизнь.

Как писал сайт KP.RU, Володин поздравил школьников и студентов с началом учебного года, пожелав им успехов и настойчивости. Он отметил, что впереди «интересное время» для получения знаний и подчеркнул важность упорства, призвав учащихся «дерзать, верить в себя и не бояться трудностей».