МИД: Сергей Лавров поучаствует в ежегодном форуме «Диалог о фейках» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые примет участие в ежегодном форуме «Диалог о фейках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мероприятие пройдет 22 сентября в Москве. Его участники обсудят современные информационные угрозы, распространение недостоверной информации и практические способы противодействия ей.

«Участники обсудят современные информационные угрозы и практические механизмы противодействия дезинформации. В этом году впервые участие в форуме примет министр иностранных дел России Сергей Лавров», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что форум проводится уже не первый год, однако глава российского внешнеполитического ведомства присоединится к нему впервые. По ее словам, это говорит о соответствующем уровне предстоящего мероприятия.

Ранее стало известно, что форум «Диалог о фейках 4.0» соберет более двух тысяч участников из 80 стран. Среди основных тем заявлены влияние ложной информации на политику и бизнес, развитие искусственного интеллекта и защита подростков от мошенников в интернете. На мероприятии также выступят представители МВД, Центробанка, зарубежные специалисты по фактчекингу и сотрудники крупных IT-компаний.