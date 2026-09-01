Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине, которое должно открыть путь к мирным переговорам. Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции», — сказал генсек ООН.

Гутерреш подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликтов и соблюдения международного права.

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что Россия сохраняет открытость к мирному решению и настроена на такой формат завершения конфликта. При этом отмечалось, что при отсутствии готовности Киева к мирному разрешению спецоперация будет продолжена до полного достижения целей.