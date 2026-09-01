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НовостиПолитика1 сентября 2026 10:23

Пашинян намерен обсудить с Путиным дальнейшую стратегию отношений стран

Пашинян высказался о переговорах с Путиным во вторник, 1 сентября
Марк СОКОЛОВ
Пашинян намерен обсудить с Путиным дальнейшую стратегию отношений стран. Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Пашинян намерен обсудить с Путиным дальнейшую стратегию отношений стран. Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую стратегию отношений двух стран. Об этом заявил глава армянского правительства.

Пашинян высказался во вторник, 1 сентября, в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Тогда он прокомментировал предстоящие переговоры с российским лидером. В частности, Пашинян указал на необходимость обсудить дальнейшее развитие отношений Москвы и Еревана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с Пашиняном донесет позицию Москвы по актуальным вопросам двусторонней повестки. Представитель Кремля назвал каждый контакт лидеров двух стран важным. На переговорах также планируется затронуть курс Еревана на сближение с Евросоюзом.

Ранее Пашинян заявил о трансформации отношений Армении с Россией. Он связал изменения в том числе с процессом нормализации отношений Еревана с Азербайджаном и Турцией. При этом армянский премьер подчеркивал, что речь идет об изменении формата взаимодействия двух стран.