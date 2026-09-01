Инфляция в Европе побила рекорд: чиновники задумались о повышении ключевой ставки Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

В августе инфляция в еврозоне достигла максимальной отметки за последние три года — потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении. Такие данные обнародовало статистическое ведомство Евростат, а цифры приводит Bloomberg.

Рост цен ускорился с июльских 2,9% и стал самым высоким с сентября 2023 года, совпав с прогнозами аналитиков. При этом базовый показатель (без учёта продуктов и энергоносителей) неожиданно снизился до 2,4%, а индекс в сфере услуг опустился до 3%.

На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и устойчивости экономики еврозоны рынки уже заложили в котировки повышение ставки ЕЦБ на 0,25 пункта 10 сентября. Инвесторы ожидают, что вслед за этим последуют и новые ужесточения.

Старший экономист по еврозоне Дэвид Пауэлл отметил, что резкий скачок общей инфляции противоречит замедлению базовых цен, что, по его мнению, ставит под сомнение масштаб будущего ужесточения. Он добавил, что охлаждение рынка труда должно сдержать влияние сырьевых цен, хотя затяжной энергетический шок может вынудить ЕЦБ поднять ставку ещё раз, возможно, в декабре.

При этом в Европе уже признали зависимость экономики от российских энергоресурсов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что вся экономическая модель строилась на низкой стоимости.