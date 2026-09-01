Reuters: Украина фактически лишилась выхода к морю из-за ударов ВС России Фото: REUTERS.

Украина фактически лишилась возможности полноценно использовать свои морские порты из-за российских ударов. Как сообщает Reuters, ранее через порты Черного моря в Одессе проходило около 90% украинского экспорта.

"Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90 процентов экспорта Украины", — сказано в публикации.

В результате атак Киев был вынужден переориентировать грузовые потоки на дунайские порты, которые обладают меньшей пропускной способностью, а также на железнодорожные пункты пропуска на западной границе страны.

Напомним, во вторник, 1 сентября, Министерство обороны РФ сообщило об успешных ударах по военной инфраструктуре противника в двух областях Украины. Целями стали пограничный пункт пропуска и паромная переправа, расположенные в Одессе и Одесской области.