Россельхознадзор разъяснил порядок регистрации птиц и кроликов

Россельхознадзор: не нужно нести животных в МФЦ для их регистрации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Россельхознадзоре опровергли появившиеся в соцсетях слухи о необходимости нести кур и другую живность на регистрацию в МФЦ. Представители службы подчеркнули, что самих животных никуда везти не требуется. Для постановки на учет владельцам необходимо напрямую обращаться в государственную ветеринарную службу своего города или района.

Процедура регистрации включает несколько простых шагов. Хозяевам подворий нужно связаться с местной госветслужбой и оставить заявку на внесение поголовья в специализированную систему «Хорриот». Специалисты также проверят, зарегистрировано ли место содержания животных в системе «Цербер», и при необходимости помогут оформить этот статус.

Поскольку для птицы и кроликов допускается групповой учет, процедура значительно упрощается. Хозяйству присваивается общий идентификационный номер, а на внешней стене помещения для содержания размещается информационное табло.

В ведомстве также напомнили, что владельцы небольших хозяйств, где насчитывается 10 или менее голов птицы и кроликов, освобождены от срочной регистрации. Поставить их на обязательный учет можно будет в плановом порядке — вплоть до 1 сентября 2029 года.

Накануне Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать постановление об учете животных после жалоб граждан. По его словам, нужно обсудить изменения с сельскими жителями, экспертами и депутатами для развития личных хозяйств.