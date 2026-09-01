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НовостиВ мире1 сентября 2026 10:50

Еврокомиссия: ЕС не рассматривает ускорение выплат Украине 90 миллиардов евро

Украина не получит 90 млрд евро по ускоренной программе
Вениамин ЗАХАРОВ
Еврокомиссия: ЕС не рассматривает ускорение выплат Украине 90 миллиардов евро

Еврокомиссия: ЕС не рассматривает ускорение выплат Украине 90 миллиардов евро

Фото: REUTERS.

Евросоюз не рассматривает ускорение выплат Украине 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Отмечается, что эта сумма будет выплачена Украине в течение двух лет, как и планировалось изначально.

Неделей ранее сообщалось, что Еврокомиссия на данный момент не разрешила киевскому режиму закупать у США средства противовоздушной обороны Patriot на деньги из программы военного финансирования Евросоюза (ЕС) на 90 млрд евро.

Кроме того, ЕК не может определить, кто в итоге будет платить Украине ранее согласованный кредит.