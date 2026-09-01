Ростех рассказал о способности Су-57 выдерживать экстремальный нагрев. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силовая установка российского истребителя пятого поколения Су-57 способна выдерживать температуру до двух тысяч градусов Цельсия в одном из наиболее напряженных режимов полета. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Как отметили в компании, двигатель Су-57 обеспечивает выполнение сложных фигур высшего пилотажа, в том числе с выходом на нулевую скорость на высоте около 600 метров. Такой режим считается одним из самых экстремальных для силовой установки: температура внутри двигателя достигает примерно двух тысяч градусов.

В «Ростехе» подчеркнули, что отечественный двигатель успешно выдерживает подобные нагрузки благодаря надежности конструкции. Способность работать в критических режимах, по оценке специалистов, повышает возможности истребителя при выполнении маневров, в том числе для уклонения от ракетных атак.

В качестве примера в госкорпорации привели выступление летчика-испытателя Сергея Богдана на авиасалоне Aero India, где он продемонстрировал комплекс сложных фигур высшего пилотажа на Су-57.

В «Ростехе» также заявили, что самолет обладает малой заметностью для радиолокационных средств и способен применять широкий спектр управляемого высокоточного оружия.

Ранее высокую оценку отечественной разработке дал президент России Владимир Путин. Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, российский лидер назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.