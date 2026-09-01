В России могут начать ставить «сверхожирение»: кому грозит жуткий диагноз. Фото: Andrii Spy_k/Shutterstock/Fotodom

В России может появиться понятие «сверхожирение» для пациентов с индексом массы тела от 50 кг/м². Такое определение включено в проект новых клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, разработанный Российским обществом эндокринологов.

Документ опубликован для общественного обсуждения. Среди его разработчиков также указаны Общество бариатрических хирургов, Российское научное медицинское общество терапевтов и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний.

Согласно проекту, ожирение диагностируется при ИМТ от 30 кг/м². Показатель рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. Для пациентов с ИМТ от 50 кг/м² предлагается отдельно использовать термин «сверхожирение».

Таким пациентам перед хирургическим лечением рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5% от исходной. Подготовкой должна заниматься команда специалистов разных профилей.

«Пациентам со сверхожирением (ИМТ ≥ 50) на этапе предоперационной подготовки рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5% от исходной», — говорится в проекте.

В целом пациентам с ожирением рекомендуется снизить вес на 5–10% за три-шесть месяцев и затем удерживать достигнутый результат. При ИМТ выше 35 целевое снижение может составлять 15–20% и более. В документе также предусмотрены обследования для выявления сопутствующих нарушений.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по развитию здравоохранения, предусматривающий дополнительные меры по борьбе с ожирением. В частности, власти планируют расширить информирование покупателей о содержании в продуктах сахара, соли и трансжиров. Отдельное внимание уделят здоровому питанию и профилактике заболеваний.