Верховная рада снова не приняла законы, нужные для получения денег от ЕС и МВФ Фото: REUTERS.

Верховная рада снова не смогла принять законопроекты, необходимые для продолжения финансирования Украины со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Депутаты провалили голосование по законопроектам №15460 и №15112д, предусматривающим отмену налоговой льготы для посылок стоимостью менее 150 евро. Первый документ поддержали 194 парламентария, второй — 198, чего оказалось недостаточно для принятия.

После этого Рада 244 голосами поддержала решение вернуть законопроекты субъекту законодательной инициативы.

Введение налогообложения недорогих посылок является одним из условий продолжения финансовой поддержки Киева со стороны ЕС и МВФ. Украинский парламент уже пытался принять соответствующие изменения 26 мая, однако голосование также провалилось. 30 июля правительство повторно направило инициативу в Раду.

Немногим ранее стало известно, что Украина увеличила число невыполненных обязательств по программам МВФ, Всемирного банка и Ukraine Facility до 36 реформ. Из-за этого объем недополученного финансирования достиг 8,1 млрд евро. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа допускала, что к концу года эта сумма может превысить 10,9 млрд евро.