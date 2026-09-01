Ekonomim: атаки ВСУ на суда в Черном море ударили по экспорту Турции. Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли серьезный ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции. Об этом сообщает газета Ekonomim.

По словам члена правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джана Яманйылмаза, из-за нападений полностью остановлены поставки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из региона Чукурова, продукция которого ориентирована на российский рынок.

Проблема затронула и импорт. Яманйылмаз сообщил, что Турция закупает в регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот. Прекращение поставок может привести к росту цен на внутреннем рынке.

31 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже заявлял, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море. По его словам, ситуация в регионе наносит серьезный урон глобальной продовольственной безопасности.