Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 сентября 2026 11:06

Ekonomim: атаки ВСУ на суда в Черном море ударили по экспорту Турции

Турция потеряла поставки фруктов в Россию из-за атак в Черном море, заявил Али Джан Яманйылмаз
Мария СПИРИДОНОВА
Ekonomim: атаки ВСУ на суда в Черном море ударили по экспорту Турции. Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ekonomim: атаки ВСУ на суда в Черном море ударили по экспорту Турции. Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли серьезный ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции. Об этом сообщает газета Ekonomim.

По словам члена правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джана Яманйылмаза, из-за нападений полностью остановлены поставки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из региона Чукурова, продукция которого ориентирована на российский рынок.

Проблема затронула и импорт. Яманйылмаз сообщил, что Турция закупает в регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот. Прекращение поставок может привести к росту цен на внутреннем рынке.

31 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже заявлял, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море. По его словам, ситуация в регионе наносит серьезный урон глобальной продовольственной безопасности.