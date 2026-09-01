Bild: Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц занял последнее, 20-е место в рейтинге популярности немецких политиков, составленном социологическим институтом INSA для газеты Bild.

Участников исследования оценивали по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 соответствовал оценке «очень плохой», а 10 — «очень хороший». Мерц получил 2,57 балла.

Первое место занял министр обороны ФРГ Борис Писториус с 4,81 балла. Вторым стал премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир (4,33), третьим — глава правительства Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,1).

Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель набрала 3,78 балла и заняла 10-е место. Основательница «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт получила 3,54 балла, расположившись на 13-й строчке.

Опрос проводился с 28 по 31 августа. Данные о числе участников и статистической погрешности исследования не приводятся.

Напомним, резкое снижение поддержки эксперты связали с ошибками Мерца на посту главы правительства. По их мнению, канцлер нередко делает неверные шаги, говорит без учета общественных настроений и указывает на ближайшее окружение, которое дает некомпетентные оценки.