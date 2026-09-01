Эрдоган заявил, что Турция хочет развивать отношения с ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS.

Турция намерена активнее развивать всесторонние отношения с Шанхайской организацией сотрудничества. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета лидеров стран организации.

«Мы будем стремиться к развитию сотрудничества с ШОС во всех областях. Мы рассматриваем ее как восходящую звезду», - подчеркнул политик.

По словам Эрдогана, совместная работа с ШОС соответствует интересам Анкары, которая выступает за урегулирование мировых конфликтов путем дипломатии. Как он отметил, ШОС играет ключевую роль в обеспечении мировой безопасности и создании бесперебойных транспортных коридоров, которые нужны Турции.

Ранее Эрдоган рассказал о создании нового военного альянса с Саудовской Аравией и Пакистаном. Он заверил, что Мекканское соглашение подписано лишь для укрепления обороны стран и не направлено против какого-либо государства.