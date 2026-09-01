Военкор Коц объяснил значение фразы Путина о конце конфликта с Украиной Фото: REUTERS.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц объяснил значение фразы президента России Владимира Путина о движении к завершению конфликта на Украине. Об этом журналист написал в своем канале в Max.

Коц обратил внимание на контекст заявления российского лидера, которое после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди начали трактовать как сигнал о скором окончании СВО. По словам военкора, Путин никаких сроков завершения боевых действий не называл.

На встрече в рамках саммита ШОС в Бишкеке Моди заявил, что каждый день конфликта отбрасывает человечество назад, и призвал двигаться от войны к миру. В ответ Путин поблагодарил индийского премьера и сказал: «Мы по этому пути и двигаемся».

«Это не анонс. Это протокольная реплика на чужой призыв. Президент не назвал сроков. Не заговорил о перемирии. Не пообещал остановить войска», — объяснил Коц.

Военкор считает, что слова Путина соответствуют прежней позиции Москвы о готовности к дипломатическому урегулированию. При этом, по мнению Коца, Россия добивается не временной паузы в боевых действиях, а решения, которое позволит устранить причины конфликта и учтет ситуацию на земле. Журналист также отметил, что нынешняя обстановка на фронте пока не дает оснований прогнозировать скорое завершение СВО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к мирному урегулированию украинского конфликта, однако при необходимости способна продолжать специальную военную операцию. В Кремле подчеркивали, что позиция России по этому вопросу остается неизменной. Одним из ключевых условий Москва называет устранение первопричин кризиса.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что устойчивое и долгосрочное урегулирование возможно только после устранения первопричин конфликта. Дипломат отмечала, что одних призывов к прекращению огня для достижения прочного мира недостаточно. Позиция России по условиям будущего урегулирования, по ее словам, не изменилась.