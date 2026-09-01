Что с ситуацией на топливном рынке: Банк России ожидает изменения к октябрю Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России рассчитывает, что к концу октября ситуация на топливном рынке страны станет более понятной и предсказуемой. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов журналистам на Восточном экономическом форуме.

Представитель регулятора связал этот срок с опорным заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оно пройдет в конце октября. Пока в ЦБ считают преждевременным делать окончательные выводы о ситуации с топливом и ее влиянии на экономику.

«К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», — сказал Тремасов.

По его словам, недельная статистика Росстата показывает, что после некоторой коррекции рост цен на бензин снова возобновился. При этом в полной мере оценить вторичные эффекты подорожания топлива для инфляции, как ожидают в ЦБ, получится только в 2027 году.

Регулятор также следит за состоянием производственных мощностей, в том числе тех, которые пострадали в результате атак беспилотников. В Банке России исходят из того, что поврежденные мощности будут восстановлены.

Накануне вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Ведомства должны дополнительно отслеживать динамику стоимости топлива и выполнение договоренностей между региональными операторами и сетями заправок. Нефтяные компании продолжат равномерно распределять поставки с учетом потребностей регионов, а власти намерены оперативно реагировать на риски дефицита.

Кроме того, правительство продлило до 30 сентября ограничения на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей. Решение принято для поддержания стабильности внутреннего рынка. Одновременно власти увеличили загрузку действующих НПЗ, сократили сроки плановых ремонтов и приняли дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами.

Ранее Новак заявил, что работа по повышению защищенности российских нефтеперерабатывающих заводов на фоне атак украинских беспилотников ведется постоянно. Этим занимаются как сами НПЗ, так и нефтяные компании и «Транснефть». Власти также рассматривают дополнительные меры для снижения рисков для перерабатывающей инфраструктуры.