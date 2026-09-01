Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона в канале в МАХ.

"В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки дрона погибла женщина. Приносим соболезнования её родным и близким", - говорится в сообщении.

Кроме того, часть жителей поселка Уразово Валуйского округа временно остаётся без электроснабжения из-за атаки FPV-дрона, в результате которого поврежден объект инфраструктуры. Также повреждены частные дома в нескольких населенных пунктах.

Ранее сайт KP.RU писал, что двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ в Белгороде. О состоянии пострадавших и других последствиях удара на данный момент не сообщается. Экстренные службы продолжают работать на местах.