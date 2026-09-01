MWM: США потратили свыше 80 ракет Patriot на отражении лишь одной атаки Ирана Фото: REUTERS.

Военные США израсходовали свыше 80 зенитных ракет-перехватчиков Patriot при отражении ночной атаки Ирана по объектам в Иордании. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, две батареи, переброшенные специально из немецкого Ансбаха, выпускали по четыре перехватчика на каждую иранскую баллистическую ракету.

Аналитики отмечают, что подобная тактика Тегерана направлена на истощение американской ПВО. Один комплексный перехват обходится Вашингтону вчетверо дороже самих атакующих ракет.

Проблема усугубляется хроническим дефицитом. Еще до этого инцидента запасы Пентагона сократились до четверти от требуемого уровня, а за первые пять дней противостояния было потрачено более 800 боеприпасов.

Из-за нехватки средств ПВО американские войска вынуждены искать дополнительные ракеты за рубежом, перебрасывать комплексы с других направлений и приостанавливать военные поставки союзникам.

Ранее сообщалось, что американцы активно расходуют боеприпасы в войне с Ираном. По данным The New York Times, у Пентагона почти не осталось ракет для систем ПВО Patriot. Производство новых ракет может занять до двух лет. В связи с этим США перебросили военные силы из Азии и Европы на Ближний Восток, что ослабило их потенциал в других регионах.