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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 11:36

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ВСУ по ЛНР

Пасечник сообщил о погибших из-за атаки ВСУ по Луганской Народной Республике
Вениамин ЗАХАРОВ
Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ВСУ по ЛНР

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ВСУ по ЛНР

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще три получили ранения", - написал Пасечник.

Кроме того, он отметил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Пасечник подчеркнул, что ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать энергетическую и коммунальную инфраструктуру, что осложняет ход восстановительных работ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Также часть жителей поселка Уразово Валуйского округа временно остаётся без электроснабжения из-за атаки FPV-дрона.