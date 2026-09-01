Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ВСУ по ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще три получили ранения", - написал Пасечник.

Кроме того, он отметил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Пасечник подчеркнул, что ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать энергетическую и коммунальную инфраструктуру, что осложняет ход восстановительных работ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Также часть жителей поселка Уразово Валуйского округа временно остаётся без электроснабжения из-за атаки FPV-дрона.