Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте Фото: REUTERS.

Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте страны. Об этом сообщает телеканал NRK.

Церемония прошла во вторник, 1 сентября, в Стортинге в Осло. Новый монарх пообещал управлять страной в соответствии с норвежской конституцией и законами.

«Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами. Мы с королевой подтверждаем, что готовы выполнить свой долг перед страной и народом», — заявил Хокон VIII.

53-летний монарх вступил на престол после смерти своего отца, короля Харальда V. Присяга стала одним из первых официальных мероприятий Хокона VIII в новом статусе.

Ранее Хокон VIII стал королем Норвегии сразу после смерти Харальда V. Прежний монарх скончался 28 августа в больнице Осло на 90-м году жизни. Он занимал престол с 1991 года и оставался старейшим действующим монархом Европы. После его смерти власть в соответствии с порядком престолонаследия перешла к сыну.