Пашинян единственный из глав СНГ выступил не на русском языке на саммите ШОС+. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал единственным из лидеров стран СНГ, выступившим не на русском языке на саммите ШОС+ в Бишкеке.

Пашинян произнес свою речь на армянском языке, а для остальных участников мероприятия работал переводчик. При этом главы других государств СНГ выбрали для выступлений русский язык.

В частности, на русском выступили лидеры России, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Представители других государств и международных организаций использовали либо свои родные языки, либо английский.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Армения не входит в организацию, однако принимает участие в мероприятиях в формате ШОС+.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Армении и России основаны на взаимном уважении и обладают большой институциональной глубиной. Глава армянского правительства отмечал необходимость развивать двустороннее сотрудничество с учетом интересов обеих стран. При этом в последние месяцы Ереван неоднократно заявлял о трансформации формата отношений с Москвой.