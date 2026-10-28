Умер судья Хеллерстайн, рассматривавший дело Мадуро

Умер федеральный судья Элвин Хеллерстайн Фото: REUTERS.

Умер федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Элвин Хеллерстайн, который вел дело захваченного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times.

По данным представителя суда, Хеллерстайн умер утром 28 октября в возрасте 92 лет. Пока неясно, как его смерть отразится на дальнейшем рассмотрении дела венесуэльского лидера, начало которого запланировано на 1 июня 2027 года.

Хеллерстайн получил назначение на должность федерального судьи в 1998 году от президента США Билла Клинтона. За свою карьеру он рассмотрел ряд резонансных дел, в том числе председательствовал в процессе по делу Мадуро.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Венесуэлы и его жена были захвачены 3 января в ходе американской военной операции. Мадуро ожидает начала суда по обвинению в "наркотерроризме". Его адвокаты потребовали прекратить дело, указав, что юрисдикция США на иностранного лидера не распространяется.