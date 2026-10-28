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НовостиВ мире28 октября 2026 20:52

"За гранью реальности": в ЕС разгорелся новый скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19

Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело о закупках вакцин
Мария ПАНЮТИНА
Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело о закупках вакцин

Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело о закупках вакцин

Фото: REUTERS.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытках скрыть обстоятельства закупки вакцин от COVID-19, к которой причастна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик уточнил, что фон дер Ляйен должна находиться в центре расследования, связанного с закупкой вакцин на десятки миллиардов евро, однако ее до сих пор не допросили.

"Это просто за гранью реальности <...> Ее даже не допросила "Европейская прокуратура", которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить", - написал Филиппо в X.

Ранее KP.RU сообщал, что скандал связан с недостаточной прозрачностью контрактов ЕК на закупку вакцин и вопросами ответственности производителей за побочные эффекты. В 2020-2021 годах были заключены соглашения на поставку более 4 млрд доз препаратов на сумму 71 млрд евро.