Не простили пророчества: астролога Глобу внесли в базу "Миротворца"* после прогнозов о судьбе Зеленского

поводом для включения Глобы в базу стали ее высказывания о будущем украинского лидера. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский астролог и телеведущая Тамара Глоба оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»* после прогнозов о политическом будущем Владимира Зеленского. Авторы ресурса обвинили ее в поддержке России и якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

По информации ресурса, поводом для включения Глобы в базу стали ее высказывания о будущем украинского лидера. Астролог предположила, что западные партнеры Зеленского могут предъявить ему претензии из-за политики, проводимой на Украине.

Украинский интернет-ресурс «Миротворец»* публикует сведения о людях, которых его создатели считают причастными к действиям против интересов Украины. В базе фигурируют политики, журналисты, общественные деятели, представители культуры и граждане разных стран.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2023 года Тамара Глоба предсказала отстранение Владимира Зеленского от власти и заявила, что Запад готовит для него отступные.

* — ресурс «Миротворец» внесен в перечень экстремистских сайтов в России.