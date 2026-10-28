Сбежавший в США Болсонару назвал себя избранным президентом Бразилии

Бразильский политик Флавиу Болсонару Фото: REUTERS.

Потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, покинувший страну на фоне расследования дела об отмывании денег, объявил себя законно избранным главой государства.

"Обращаюсь к бразильскому народу и мировому сообществу как законно избранный президент Бразилии", - цитирует письмо политика газета Folha de S.Paulo.

Болсонару тайно бежал в США. Он вновь уточнил, что не признает итоги голосования. Сенатор также выразил благодарность президенту Дональду Трампу за теплый прием.

Политик пересек границу, несмотря на предписание суда сдать документы в рамках расследования дела об отмывании денег. После отъезда полиция Бразилии аннулировала его обычный и дипломатический паспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что Луис Инасиу Лула да Силва с минимальным отрывом одержал победу на выборах в Бразилии. Он заступает на четвертый президентский срок. Лидер Бразилии набрал 51,74% голосов, а Болсонару получил 48,26%.