Открыл личико: после поражения на выборах в Бразилии Болсонару экстренно сбежал в США

Сын сидящего в тюрьме за попытку госпереворота экс-президента Бразилии, сенатор Флавиу Болсонару, выиграл первый тур президентских выборов в Бразилии. Фото: REUTERS.

А как все хорошо начиналось для Запада и противников БРИКС! Сын сидящего в тюрьме за попытку госпереворота экс-президента Бразилии, сенатор Флавиу Болсонару, выиграл первый тур президентских выборов в Бразилии.

Но во втором туре здравомыслящие бразильцы мобилизовались. И 25 октября подтвердили полномочия действующего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы. Он опередил соперника на 4,4 млн голосов.

Теперь Болсонару-младший окончательно открыл личико. Он сбежал - ну конечно же! - в США.

Побег состоялся сразу после того, как Верховный суд Бразилии запретил Флавиу Болсонару покидать страну - против него возбудили уголовное дело об отмывании денег через онлайн-казино.

Вчера вечером власти подтвердили: сенатор с женой и двумя дочерьми пешком пересекли границу с Аргентиной через погранпереход на мосту. Затем семья улетела на частном самолете во Флориду.

Союзники сенатора сообщили, что он намерен запросить политическое убежище, и Белый дом об этом проинформирован.

Сам Флавиу до последнего утверждал, что не будет расставаться с родиной. Фото: REUTERS.

ЛГАЛ ПО ПОВОДУ ОТЪЕЗДА

Сам Флавиу до последнего утверждал, что не будет расставаться с родиной. «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть страну», - заверял он в ролике, опубликованном накануне отъезда.

«Вот такая семья у Болсонару. Бразилия - их вторая родина. А первая - это потакание США, - прокомментировал побег оппонента Лула да Силва. - Тот, кто ни в чем не замешан, ничего не боится. Поведение гражданина, тайком покидающего свою страну, позорно».

Лула да Силва старается уменьшить зависимость бразильской экономики от Соединенных Штатов, он горячий сторонник БРИКС — собственно, при его президентстве объединение и было создано.

и не раз заявлял, что его страна не будет играть роль «заднего двора Америки». В прошлом году президент Бразилии прилетал на празднование юбилейного Дня Победы в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным.

ФИАСКО «ТРОПИЧЕСКОГО ТРАМПА»

Болсонару очень близки США. Фото: REUTERS.

- Флавиу Болсонару улетел во Флориду к своим кураторам советоваться, что делать дальше. Его отец Жаир, который называл себя «тропический Трамп», публично поддерживал все, что говорил президент США. В этом Флавиу ппродолжает линию отца, - отметил в беседе KP.RU политолог Игорь Пшеничников.

В Бразилии нельзя занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Да Силва был президентом с 2003 по 2010 годы, затем вновь избрался в 2023-м. Скоро начнется его четвертый срок.

«Лула да Силва популярен среди беднейших слоев населения - он провел множество социальных реформ. Но в 2018 году его победил Жаир Болсонару во многом благодаря пропаганде в Интернете, - объясняет Пшеничников. - Команда Лулы учла ошибки и на прошлых выборах активно работала в соцсетях. Когда Болсонару-старший проиграл, он попытался устроить госпереворот. И получил 27 лет тюрьмы. (Его сторонники не признали результаты, напали на здания Национального конгресса, Верховного суда и президентский дворец. Речь шла даже об убийстве да Силвы - Ред.)

Если теперь Флавиу попытается придумать нечто похожее, он рискует оказаться в соседней камере с отцом.

Скорее всего, теперь Трамп введет новые санкцие против Бразилии. Он уже устанавливал пошлины на бразильские товары, требуя освободить Болсонару. Это была чисто политическая мера, а не попытка защитить американскую экономику».

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