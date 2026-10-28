Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть 31 тонну золота стоимостью $4,8 млрд

Родригес поручила Министерству иностранных дел и генеральной прокуратуре начать действия, направленные на возвращение золотого запаса. Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/XinHua/Global Look Press

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотые резервы страны. Речь идет о 31 тонне драгоценного металла стоимостью около $4,8 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании совета министров Родригес заявила, что не намерена отказываться от требования о возвращении золота. По ее словам, венесуэльский парламент достиг соглашения с представителями оппозиционной Национальной ассамблеи созыва 2015 года, в котором содержится требование вернуть резервы в страну.

Родригес поручила Министерству иностранных дел и генеральной прокуратуре начать действия, направленные на возвращение золотого запаса. Она подчеркнула, что золото принадлежит народу Венесуэлы и должно быть передано стране.

Золотые слитки хранятся в Банке Англии. Спор вокруг резервов обострился в 2018–2019 годах, когда Великобритания, США и ряд других государств отказались признавать Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Несмотря на последующие изменения в руководстве страны, Лондон продолжает отказываться возвращать золото. Среди причин британская сторона указывает на санкционные ограничения в отношении Венесуэлы.

Ранее KP.RU писал, что Венесуэла намерена вернуть из Великобритании 31 тонну золота стоимостью около $4 млрд. Каракас планировал направить возвращенные средства на восстановление страны после разрушительных землетрясений