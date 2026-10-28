Летевшие в Москву самолеты развернулись над Европой: в чем причина

Два рейса из Стамбула в Москву изменили маршрут из-за ограничений Фото: REUTERS.

Два самолета, выполнявших рейсы из Стамбула в Москву, развернулись в воздухе и взяли обратный курс из-за ограничений в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах.

"Два самолета, летевших из Стамбула в Москву, развернулись в полете и проследовали обратно из-за ограничений в аэропорту Внуково", - сказал источник ТАСС.

Диспетчеры уточнили, что самолеты изменили маршрут в воздушном пространстве Польши и Литвы. Одно судно прибудет в новый международный аэропорт Стамбула, а второе - в авиагавань имени Сабихи Гекчен.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим пытается атаковать Москву. Мэр Сергей Собянин отмечал, что на подлете к столице было сбито 57 дронов. По данным Росавиации, ограничения также были введены в Домодедово и Жуковском для обеспечения безопасности.