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НовостиОбщество28 октября 2026 22:17

Летевшие в Москву самолеты развернулись над Европой: в чем причина

Летевшие в Москву самолеты возвращаются в Стамбул из-за ограничений во Внукове
Мария ПАНЮТИНА
Два рейса из Стамбула в Москву изменили маршрут из-за ограничений

Два рейса из Стамбула в Москву изменили маршрут из-за ограничений

Фото: REUTERS.

Два самолета, выполнявших рейсы из Стамбула в Москву, развернулись в воздухе и взяли обратный курс из-за ограничений в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах.

"Два самолета, летевших из Стамбула в Москву, развернулись в полете и проследовали обратно из-за ограничений в аэропорту Внуково", - сказал источник ТАСС.

Диспетчеры уточнили, что самолеты изменили маршрут в воздушном пространстве Польши и Литвы. Одно судно прибудет в новый международный аэропорт Стамбула, а второе - в авиагавань имени Сабихи Гекчен.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим пытается атаковать Москву. Мэр Сергей Собянин отмечал, что на подлете к столице было сбито 57 дронов. По данным Росавиации, ограничения также были введены в Домодедово и Жуковском для обеспечения безопасности.