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НовостиОбщество29 октября 2026 2:04

В России вдвое повысят оклады сотрудникам федеральных ведомств: кого это коснется

Афанасьев: оклады работников федеральных ведомств с 2027 года вырастут вдвое
Мария ПАНЮТИНА
Оклады работников федеральных ведомств с 2027 года вырастут вдвое

Оклады работников федеральных ведомств с 2027 года вырастут вдвое

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Должностные оклады работников федеральных ведомств, не относящихся к госслужащим, увеличатся в среднем в два раза с 1 января 2027 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент Михаил Афанасьев.

Повышение затронет делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников и других сотрудников ведомств. По словам эксперта, изменения направлены на увеличение гарантированной части заработка, выплачиваемой за фактически отработанное время.

Афанасьев уточнил, что также изменится система дополнительных выплат. Надбавка за сложность работы и высокие достижения сократится с 50-100% до 25-50% от оклада, а выплата к отпуску уменьшится с двух окладов до одного.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. Президент Владимир Путин отметил, что дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.