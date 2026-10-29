В России вдвое повысят оклады сотрудникам федеральных ведомств: кого это коснется

Оклады работников федеральных ведомств с 2027 года вырастут вдвое Фото: Ольга ЮШКОВА.

Должностные оклады работников федеральных ведомств, не относящихся к госслужащим, увеличатся в среднем в два раза с 1 января 2027 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент Михаил Афанасьев.

Повышение затронет делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников и других сотрудников ведомств. По словам эксперта, изменения направлены на увеличение гарантированной части заработка, выплачиваемой за фактически отработанное время.

Афанасьев уточнил, что также изменится система дополнительных выплат. Надбавка за сложность работы и высокие достижения сократится с 50-100% до 25-50% от оклада, а выплата к отпуску уменьшится с двух окладов до одного.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. Президент Владимир Путин отметил, что дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.