Собянин: силы ПВО уничтожили 136 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили 136 беспилотников на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Киевский режим на протяжении ночи продолжает попытки атаковать Москву. Общее число сбитых силами противовоздушной обороны дронов достигло 136. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Ещё 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны", - написал глава российской столицы в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. Системы ПВО обнаруживают и уничтожают воздушные цели на подступах к столице.

Напомним, что уже был ликвидирован 121 дрон. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и выпускают самолеты.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Воронежскую область. Мэр Сергей Петрин отметил, что из-за ударов противника были повреждены почти 100 домов. Власти выплатят пострадавших компенсацию.