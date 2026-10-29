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НовостиВ мире29 октября 2026 2:39

Силуанов: «Гознак» печатает деньги для 12 стран Африки

По словам главы Минфина, предприятие сотрудничает с африканскими странами и готово расширять взаимодействие с ними
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Российская компания «Гознак» выпускает денежные знаки по заказам 12 африканских государств. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Российская компания «Гознак» выпускает денежные знаки по заказам 12 африканских государств. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Российская компания «Гознак» выпускает денежные знаки по заказам 12 африканских государств. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов на выставке «Платформа суверенного развития».

По словам главы Минфина, предприятие сотрудничает с африканскими странами и готово расширять взаимодействие с ними.

Силуанов также отметил качество российской денежной продукции. Он заявил, что отечественные банкноты превосходят лучшие мировые образцы, а некоторые купюры обладают уникальными свойствами, которые есть только у продукции «Гознака». На выставке также обсуждались другие направления сотрудничества России со странами Африки.

Ранее KP.RU писал о технологиях, которые российские специалисты применяют при изготовлении денежных знаков. В частности, «Гознак» использует современные защитные элементы, меняющие изображение или цвет в зависимости от угла обзора.