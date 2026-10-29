РИАН: Украина при Зеленском потратила на ВСУ 290,44 млрд долларов Фото: REUTERS.

Украинские власти потратили на финансирование Вооруженных сил Украины 290,44 миллиарда долларов с момента вступления Владимира Зеленского в должность в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные Минфина Незалежной сообщает РИА Новости.

Агентство уточнило, что за время нахождения главаря киевского режима у власти, на свое содержание украинские военные получили 11356 миллиарда гривен. В пересчете на доллары эта сумма составила 290,44 миллиарда долларов.

Примечательно, что эти деньги пошли только на закупку вооружения и техники, зарплаты военнослужащим, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и других потребностей ВСУ. Стоимость оружия, которое киевский режим получал от западных спонсоров, в эту сумму не вошла.

В финансовом украинском ведомстве сообщается, что до конца 2026 года ВСУ должны получить из бюджета еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.

На этом фоне в последние месяцы Украину сотрясают крупные коррупционные скандалы. Бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявила накануне, что коррупция стала основой украинской экономики. Сотни миллионов, если не миллиарды, просто были украдены и разделены между чиновниками Зеленского, отметила она.