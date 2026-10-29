Как распознать инсульт до приезда скорой: невролог назвал главные симптомы

По словам Шамалова, заболевание может проявляться иначе, поскольку мозг отвечает не только за движения и речь. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Распознать возможный инсульт в бытовых условиях поможет слово «удар». Каждая буква напоминает о признаке опасного состояния и о том, что необходимо сделать при его обнаружении. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов.

Первая буква — «У» — означает улыбку. Нужно попросить человека улыбнуться: если один уголок рта опускается, а лицо выглядит асимметричным, это может указывать на инсульт.

«Д» — движение. Следует попросить человека одновременно поднять обе руки. Если одна из них не поднимается, быстро опускается или заметно слабее другой, это тревожный признак.

«А» — артикуляция. При инсульте речь может стать невнятной, человек может путать слова или перестать понимать обращенную к нему речь.

Последняя буква, «Р», означает решение. При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

При этом тест не позволяет выявить все возможные случаи инсульта. По словам Шамалова, заболевание может проявляться иначе, поскольку мозг отвечает не только за движения и речь.

Среди менее типичных симптомов невролог назвал внезапные изменения поведения, потерю ориентации, необычную спутанность сознания, резкое ухудшение памяти и судорожный приступ, особенно если он возник впервые. Еще один опасный признак — внезапная очень сильная головная боль, которая может сопровождать кровоизлияние в мозг.

Ранее KP.RU писал, что перекос лица, внезапная слабость в руке или ноге и нарушения речи относятся к основным признакам инсульта. Как оказать первую помощь при инсульте: что можно, а что категорически делать нельзя.