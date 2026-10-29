Цена лечения снижается в разы: российские ученые разработали спиртовой препарат от болезней сердца

В России разработали препарат на основе спирта для лечения аритмии. Фото: Peakstock/Shutterstock/Fotodom

В новосибирском НМИЦ им. Мешалкина разработали препарат на основе спиртов для лечения нарушения ритма сердца. Он способен в разы снизить стоимость лечения от этой болезни. Об этом журналистам рассказал директор центра Евгений Тарасюк.

«Лекарственный препарат для лечения нарушения ритма сердца. Доклинические испытания завершили, и сейчас ожидаем как раз-таки первой фазы клинических испытаний этого препарата», - сказал он.

При этом замдиректора по научной работе Александр Романов добавил, что среди страдающих от аритмии высока доля тех, кто стандартными методами (медикаментозной терапией и катетерной аблацией) не излечивается. И часто им требуются повторные операции. Поэтому для помощи таким больным ученые ищут другие методы помощи.

Что же касается нового спиртового препарата, то он состоит из комбинации двух спиртов: этилового и изобутилового, с добавлением стабилизатора дисульфирама. Планируется, что препарат будет вводиться в самую крупную вену сердца - коронарный синус.

Сейчас специалисты центра завершили доклинические испытания препарата на животных, а также наработали первую партию лекарства в GMP-лаборатории на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Предполагается, что в середине ноября ученые приступят к клиническим испытаниям препарата, пациенты для этого уже отобраны. На рынок же лекарство может выйти уже в 2029-2030 годах.

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