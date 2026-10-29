Атака дронов на Московскую область стала одной из крупнейших в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Попытка атаки украинских беспилотников на Московский регион, предпринятая вечером 28 октября и в ночь на 29 октября, вошла в число наиболее масштабных с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на официальных данных мэра столицы Сергея Собянина.

Как писал сайт KP.RU, по информации градоначальника, в период с 20:30 мск 28 октября по 07:00 мск 29 октября в сторону региона летели 613 вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ нейтрализовали основную часть аппаратов на дальних рубежах, а 231 беспилотник был уничтожен непосредственно на подлете к Москве.

Статистика показывает, что текущий налет уступает по масштабам лишь сентябрьскому рекорду, когда с 19 по 20 сентября силы ПВО ликвидировали свыше 1,6 тысяч БПЛА (включая 450 на подлете к столице), и атаке 21–22 октября, когда в направлении региона летели 630 дронов. В число других крупнейших инцидентов года вошли налеты 15–16 августа (600 БПЛА), 2–3 сентября (548 БПЛА) и 13–14 октября (493 БПЛА).

Напомним, в предыдущую ночь, с 27 на 28 октября, российские силы ПВО уничтожили 531 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.