ФСБ: в России выявлены новые случаи вербовки через чат знакомств «Дайвинчик» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В России выявлены новые случаи вербовки спецслужбами Украины подростков для совершения терактов через популярный среди молодежи чат-бот знакомств «Дайвинчик». Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Только в августе — сентябре 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях задержаны восемь несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет) и двое совершеннолетних граждан России (19 лет и 24 года)», - уточнили в ведомстве.

Завербованные молодые люди должны были совершить или совершали по заданию Киева поджоги автомобилей правоохранительных органов, АЗС, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также работали курьерами, принося деньги в пункты обмена криптовалют, полученные у обманутых россиян.

Теперь в отношении этих молодых людей возбуждены уголовные дела. Их ждут большие сроки заключения.

Ранее в ФСБ рассказали, о чем нельзя сообщать в чатах знакомств для избежания шантажа. Речь идет о личных данных, предоставлении геолокации или снимков зданий, а также оплаты услуг по банковским реквизитам.

Также в ФСБ сообщили, что изобретательные мошенники разработали новую схему отъема денежных средств у граждан, используя для этого якобы номера телефонов Федеральной службы безопасности. Россиянам раскрыли главные слова, выдающие преступников с головой.