ФСБ сообщила о задержании 56 россиян, завербованных через сервисы «Дайвинчик» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С июля 2025 года в различных регионах России задержаны 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, совершивших преступления под психологическим воздействием украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, противник активно использует популярный среди молодежи чат-бот «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» в мессенджере Telegram. С помощью обмана, манипуляций и психологической обработки россиян пытаются вовлечь в совершение диверсий и террористических актов.

В ФСБ подчеркнули, что совместно с МВД и Следственным комитетом продолжают системную работу по выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних и молодых людей в противоправную деятельность через подобные интернет-ресурсы.

Следственный комитет РФ напоминал, что мошенники и иностранные кураторы давят на подростков угрозами, шантажом и обещаниями денег. Родителей призвали следить за онлайн-жизнью детей и объяснять риски.