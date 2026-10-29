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НовостиВ мире29 октября 2026 6:05

На Западе иронично оценили слова премьера Нидерландов, назвашего глупой идеей покупать газ у России

Журналиста Боуза поразили слова премьера Нидерландов Йеттена о газе из России
Анастасия СУТОРМИНА
Журналиста Боуза поразили слова премьера Нидерландов Йеттена о газе из России. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOR PRESS

Журналиста Боуза поразили слова премьера Нидерландов Йеттена о газе из России. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOR PRESS

Журналиста Чей Боуза поразили слова премьера Нидерландов Роба Йеттена, назвавшего глупой идеей покупать энергоносители у России. Своим мнением об этом репортер поделился в соцсети Х.

«Видеть, как твои люди каждый год замерзают насмерть, - это самая светлая мысль на свете», — иронично заметил журналист.

Накануне ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финуниверситета Игорь Юшков отметил, что отказавшись от газа из РФ, Европа возвращается к углю и попадает в еще большую зависимость от США.

В докладе Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков» отмечается также, что цены на газ в европейских странах выросли из-за отказа властей от поставок из России. Кроме того, сообщается, что цены на энергоносители в мире в 2026 году вырастут на треть из-за конфликта США и Ирана. В частности, средняя цена нефти марки Brent в ближайшее время составит 91 доллар за баррель.