Попытался выручить из беды птицу и погиб сам: отец двух детей утонул, спасая чайку

DM: добросердечный отец двух детей утонул во Флориде, спасая чайку. Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В штате Флорида 31-летний Уильям Ромберг, которого друзья и родные называли Стоуном, трагически погиб в океане, попытавшись выручить из беды запутавшуюся птицу. Об этом пишет издание Daily Mail.

Трагедия произошла неподалеку от дома погибшего в районе Лагуна-Бич. Ромберг рыбачил на побережье, когда на его удочку случайно попала чайка. Желая освободить птицу, мужчина поплыл к ней, однако во время спасательной операции рыболовный крючок зацепил его руку. Сильное океанское течение и изнуряющая борьба с волнами не позволили ему вернуться на сушу.

Работодатель погибшего, компания La Dolce Vita, опубликовал официальное заявление с соболезнованиями, подчеркнув его неизменную готовность прийти на помощь.

«Стоун трагически погиб, когда ловил рыбу на пляже и пытался помочь птице, запутавшейся в его леске. Его доброта произвела неизгладимое впечатление на всех, кто его знал», — отметили в организации.

У мужчины остались супруга Тейлор и две маленькие дочери. Для поддержки семьи местное сообщество организовало онлайн-сбор средств на покрытие похоронных расходов и больничных счетов, в ходе которого уже собрано более 112 тысяч долларов.

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