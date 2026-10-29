Актер из «Безумного Макса» Ричард Нортон умер от использования пептидов

Фото: IMAGO/Eugene Powers / www.imago-images.de / Global Look Press

В Австралии коронерское расследование установило причину смерти известного актера, каскадера и постановщика трюков Ричарда Нортона, известного по фильму «Безумный Макс: Дорога ярости». Он скончался в возрасте 75 лет после остановки сердца, вызванной применением несертифицированных пептидов. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, незадолго до трагедии актер обратился к врачу с жалобами на усталость и боли в суставах. Ему были назначены экспериментальные препараты для стимуляции гормона роста. Несмотря на предупреждения специалистов, Нортон самостоятельно увеличил дозировку препарата. После очередной инъекции он потерял сознание и скончался в больнице.

Этот случай стал первым в Австралии летальным исходом, официально связанным с употреблением несертифицированных пептидов. На фоне трагедии власти призвали ужесточить контроль за оборотом подобных препаратов.

Нортон стал известен по ролям в гонконгских боевиках, таких как «Волшебный кристалл», «Мерцай, мерцай, счастливая звезда» и «Городской охотник». В последнее время он работал постановщиком боевых сцен в фильмах «Фуриоса: Сага о Безумном Максе», «Безумный Макс: Дорога ярости», а также «Отряд самоубийц» и «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Накануне стало известно о смерти Владимира Алейникова. Поэт и прозаик скончался в возрасте 80 лет.