Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили 1 214 дронов ВСУ над регионами России Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России за ночь 29 октября уничтожили 1 214 дронов ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, беспилотники противника российские военные ликвидировали в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областях, Московском регионе, в Республике Башкортостан и Удмуртской Республике.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что киевский режим продолжил попытки атаковать столицу России. Общее число сбитых в ночь на 29 октября дронов достигло 166.

А за минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить две ракеты «Нептун» и более 600 дронов Вооруженных сил Украины, которые летели на регионы России. Согласно сведениям ведомства, всего в небе над российскими субъектами было уничтожено 617 украинских беспилотных аппаратов.