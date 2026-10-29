Испанию накрыл ужас после трагедии с двумя поездами: На улицу вышли разъяренные люди Фото: REUTERS.

В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо, унесшей жизни не менее 68 человек. Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на местные СМИ.

Вечером 28 октября около полутора тысяч протестующих собрались возле здания Министерства транспорта Испании. Участники акции потребовали отставки правительства премьер-министра Педро Санчеса и главы транспортного ведомства Оскара Пуэнте. Они обвинили власти в халатности, которая, по их мнению, привела к трагедии.

Среди демонстрантов преобладали представители ультраправых движений. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. По данным испанского телеканала TVE, протестующие долго отказывались расходиться, а напряженная обстановка сохранялась до поздней ночи.

Напомним, утром 28 октября возле населенного пункта Урда столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Не менее 68 человек погибли, еще более 50 получили ранения. Предварительной причиной аварии называют человеческую ошибку после сбоя системы управления движением.

Ранее МИД России выразил соболезнования народу Испании, а также родственникам и близким погибших в железнодорожной катастрофе. Российские дипломаты назвали произошедшее трагедией с многочисленными человеческими жертвами.