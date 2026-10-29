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НовостиПолитика29 октября 2026 6:51

«Просто булькнуло в землю»: сапер раскрыл правду о качестве европейских снарядов у ВСУ

Экс-сапер Холмик заявил о поставках просроченных боеприпасов ВСУ из Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-сапер Холмик заявил о поставках просроченных боеприпасов ВСУ из Европы

Экс-сапер Холмик заявил о поставках просроченных боеприпасов ВСУ из Европы

Фото: REUTERS.

Европейские страны поставляли украинским войскам просроченные боеприпасы, многие из которых не детонировали при падении на позиции. Об этом РИА Новости сообщил ветеран специальной военной операции, бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик.

По его словам, с подобными случаями бойцы регулярно сталкивались в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Снаряды либо разрывались в воздухе, не долетая до целей, либо уходили глубоко в грунт без последующего взрыва.

Боец отметил, что неразорвавшиеся боеприпасы прилетали в непосредственной близости от позиций, однако из-за истекшего срока годности фугасного детонационного эффекта не происходило.

«Было слышно, как снаряд прилетел и вошел в землю, а разрыва нет. Просто булькнуло в землю... Позже выходишь из окопа и видишь на земле снаряд, который ушел вглубь земли», — рассказал боец.

Ранее стало известно об упавшей на Лавру ракете, которой был уже 41 год. Ее гарантийный срок эксплуатации составляет 30 лет. То есть он закончился еще в 2015 году.