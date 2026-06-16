Запад снабжает ВСУ просроченным оружием, от него гибнут сами украинцы Фото: REUTERS.

МУТНАЯ СХЕМА

Когда по Киевско-Печерской лавре ударила ракета и начался пожар, в украинской и западной прессе начался дружный и шумный гвалт: это русские ударили по святыне в отместку за поджог «Обороны Севастополя». Но один из телерепортеров по невнимательности или скудоумию крупным планом снял обломки двигателя ракеты «Пэтриот». А потом на движке рассмотрели и не только клеймо «Made in USA», но и название компании-изготовителя Raytheon, и год выпуска ракеты - 1985.

Упавшей на Лавру ракете был уже 41 год. А их гарантийный срок эксплуатации (по установленным Пентагоном требованиям) - 30 лет. То есть, он закончился в 2015 году. То есть, конкретно той ракете уже было давно пора в утиль…

Эти кадры раскрыли прелюбопытную историю. Когда Киев стал выпрашивать у Вашингтона ракеты «Пэтриот», американцы провернули хитрую сделку: они разрешили компании Raytheon продлить срок эксплуатации старых ракет с 30 до 45 лет. Но не для своей армии, а на продажу. А свое новье - зажали.

Платить за «товар» для Украины должен был Евросоюз (это требование Белого дома). Ему еще и скидку сделали, мол, прошедшие повторную сертификацию ракеты обойдутся дешевле новых (новые стоят под $4 млн). Европа клюнула.

А потом началось: пенсионеры «Пэтриот» не успевали реагировать на изменение траектории нашими «Искандерами», «Кинжалами» и «Цирконами» и промахивались. И не единожды падали на украинские жилые дома. Так было в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге.

Но это еще что! Киев сам выискивал просрочку.

Упавшей на Лавру ракете был уже 41 год. Фото: REUTERS.

«ПОДАЙТЕ НЕГОДНОЕ»

Вот что об этом однажды говорил представитель украинского МИДа Георгий Тихий: «Украина обсуждает с союзниками покупку ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо их утилизации… Ведутся активные переговоры для их получения. Если у таких ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю или утилизировать. А мы предлагаем передать их Украине».

Речь шла о ракетах для систем Patriot PAC-2 и PAC-3. И не только.

О жажде просрочки в свое время открыто говорил в интервью Newsweek некогда украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко: «Мы получаем немалую часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, лучше отдайте нам…».

Не стесняется выпрашивать оружейный хлам и нынешний посол в Великобритании бывший главком ВСУ Залужный. В своей статье для газеты «Украинская правда» он писал:

«Я хочу, чтобы США отправили на Украину вооружения с истекающими сроками годности. США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением».

Как тут не подумаешь: убийственная просьба.

Patriot PAC-2. Фото: RITCHIE B. TONGO/ТАСС

«ДЖАВЕЛИНЫ», ОТРЫВАЮЩИЕ ГОЛОВЫ

Как же радовались украинские вояки, когда американцы поставили им несколько тысяч противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин»! Даже гопака в красных шароварах возле военно-транспортного самолета врезали. И обещали перебить «всі москальські танки». На Украине вспыхнула настоящая «джавелиномания». Даже детей называли в честь ПТРК: Ян-Джавелин и Аделина-Джавелина. А на стенах появились "муравы" со «святой Джавелиной».

Но не прошло пары месяцев и «священная вера» начала увядать, как лопухи под снегом. ВСУ стали резко отказываться от американских ПТРК. И на то были особые причины.

Первую «антиджавелинскую бомбу» в Сети взорвал наёмник Манус Маккэффери. Он заявил, что эти комплексы бесполезны в бою с россиянами, и что «выяснение этой простой истины стоило его подразделению нескольких оторванных конечностей».

Следом разошёлся рассказ некоего старшего сержанта с позывным «Беслан», что «Джавелины» взрываются в руках у солдат ВСУ, а некоторым и вовсе «отрывает голову».

Эти страшные картины дополняли показания пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка. Он признался, что комплекс оказался бесполезен в городских боях, поскольку наведению ракеты на цель постоянно «что-то мешает - то дым, то разряженные старые батареи». По его словам, украинские военные так и не смогли сделать ни одного пуска по танкам в Мариуполе.

К тому же оказалось, что у ПТРК FGM-148A давно вышли гарантийные сроки (их приняли на вооружение в 1996-м). А вот проамериканским повстанцам в Ливии США отправляли современную (шестую) версию FGM-148F - 2019 года.

Когда до тогдашнего президента США Джо Байдена дошли жалобы украинцев на некондиционные ПТРК, он сам решил разобраться и поехал завод Lockheed в Алабаме. Там его убедили: украинцы просто не умеют пользоваться их детищем. И тогда на Украину была отправлена команда лучших инструкторов. Один из них пытался показать, как надо стрелять из ПТРК. Но… ракета просто выпала из «трубы» и шлепнулась неподалеку. Бледный инструктор и «ученики» попадали в бурьян. Но та не взорвалась.

Джо Байден Фото: REUTERS.

А однажды наши штурмовики захватили украинский блиндаж с дюжиной «Джавелинов» и охранявшим их противотанкистом. У него спросили:

- Почему не использовали эти ПТРК?

- Мне еще жить хочется, - чистосердечно ответил боец.

КРЫЛАТЫЕ ГРОБЫ

В самом начале СВО командование НАТО приказало всем странам бывшего Варшавского договора передать Украине еще стоящие на вооружении советские самолеты. В частности - истребители МиГ-29. Ушлые поляки этому только обрадовались - не надо тратиться на бесконечный ремонт и модернизацию старья. Их генштаб тогда успокоил свой народ: «Передача самолетов связана с достижением ими целевого срока службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши».

Украинцы лепили из нескольких еще фурычащих, но просроченных самолетов, один летающий - и ставили его в строй. Но они стали падать и пилоты дали бывшим польским мигам прозвище «крылатые гробы». На них бились даже асы элитной группы «Призрак Киева» (в числе их были майоры Сергей Бондарь и Александр Мигуля из 40-й бригады тактической авиации). Конечно, «по техническим причинам».

На датском (точнее – американском) F-16 погиб еще один «Призрак Киева» полковник Алексей Месь - из-за неисправности.

Бельгия решила не мелочиться - намерена передать Украине весь парк своих F-16. А это 53 самолета. Начальник управления материального обеспечения бельгийской армии Гетинк в интервью изданию De Standaard обалдел от такой новости:

- Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать. Они изношены и опасны для пилотов.

Это выглядит точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку. Но «просроченному» Зеленскому все равно - он с радостной физиономией сфотографировался в кабине F-16: дармовой, но смертельно опасной подачки.

F-16. Фото: REUTERS.

НЕМЕЦКИЙ ХЛАМ

Не раз отметились на «рынке военного утиля» и немцы.

Они, например, щедро поставляли Украине просроченные гранатометы. В ВСУ с возмущением обнаружили, что прямо в ящиках лежали документы, где говорилось, что оружие произвели в 2005 году и его ежегодно проверяли вплоть до 2013 года. А затем на протяжении 9 лет (!!!) никаких проверок не было. Они просто лежали в деревянных коробках на складе. Когда же гранаты стали взрываться сразу после запуска, украинские военные начали отказываться и от них.

КАСТРИРОВАННАЯ БРОНЯ

Когда российские воины стали бить первые американские танки, украинские командиры смекнули, что проблема не только в необученности экипажей. Оказалось, что США передали устаревшие Abrams.

Это подтвердил подполковник американской армии Эрл Расмуссен. По его словам, Пентагон отправил украинцам танки модели М1А1. То есть старые, которые уже не производят.

К тому же, с них были сняты узлы и приборы, которые считаются секретными и «представляет угрозу безопасности США, если попадут в руки россиян», – пояснил эксперт.

Когда лишь в одном бою под Авдеевкой россияне уничтожили почти 10% «кастрированных» американских танков, командование ВСУ отвело их в тыл. Подальше от позора.

ГОРБАТЫЕ СТВОЛЫ

А помните, сколько восторгов было у Киева, когда американцы поставили гаубицы М777 («три топора»)? Это далеко не новое «суперорудие» украинцы сперва полюбили, а потом возненавидели.

Громче всех извергал проклятия и претензии генерал Владимир Карпенко. Он в ВСУ заведовал материально-техническим снабжением сухопутных войск. Вот его слова: «Ситуация складывается очень тяжело, потому как гаубицы старые, постоянно ломаются и требуют ремонта. Они изношенные. Американцы явно тут следовали принципу «Нате, Боже, что нам негоже»…

Ему поддакивал и тогдашний замминистра обороны Украины Денис Шарапов: «После каждой артиллерийской дуэли с русскими в среднем две из 6 гаубиц нуждаются в ремонте из-за изношенности стволов еще до поставки на Украину. А при интенсивной стрельбе стволы становятся горбатыми и требуют замены».

К тому же, поставленные Украине гаубицы «пенсионного возраста» оказались без системы глобального позиционирования GPS и цифровой системы управления огнем.

Наконец, американцы убедили украинцев, что дальность стрельбы «топоров» - 40 километров. Но умолчали, что это только при использовании активно-реактивных снарядов. Но их на Украину не прислали. А без них дальность не превышает 20 км. Потому суровые украинские матюки звучат на позициях громче, чем выстрелы просроченных гаубиц…

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